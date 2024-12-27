Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил о начале строительства железной дороги «Китай–Кыргызстан–Узбекистан» во время рабочей поездки в Джалал-Абадскую область 27 декабря. Глава государства подчеркнул, что этот проект имеет стратегическое значение для соединения стран Востока и Запада.

Жапаров назвал строительство железной дороги историческим событием, способным открыть новую главу в развитии транспортной системы региона. Он поблагодарил Китай и Узбекистан за сотрудничество и поддержку в реализации этого важного проекта.

«Эта железная дорога — не просто транспортный коридор, а стратегический мост между Востоком и Западом», — отметил президент.

По словам Жапарова, новая магистраль станет южным звеном континентального моста Евразии, что обеспечит доступ к рынкам Юго-Восточной и Западной Азии, а также Ближнего Востока. Он отметил, что маршрут позволит доставлять грузы из Китая в Кыргызстан, Центральную Азию, Турцию и Европейский Союз.

Президент подчеркнул, что проект укрепит межрегиональные связи, диверсифицирует транспортные пути и повысит конкурентоспособность региона как международного хаба. Это соответствует стратегическим целям стран Центральной Азии.

«Убежден, что с завершением этого проекта взаимодействие между народами Востока и Запада станет крепче, а дух Великого Шелкового пути возродится», — заявил Жапаров.

Жапаров также добавил, что строительство и эксплуатация железной дороги создадут тысячи рабочих мест, что улучшит социально-экономическое положение страны.

«Железная дорога от Балыкчы до Макмала соединит север и юг Кыргызстана, расширяя экспортные возможности страны. Это откроет доступ к крупнейшим мировым рынкам, включая Китай и Европу», — заявил президент.

Он выразил уверенность, что проект будет завершен вовремя и с высоким качеством благодаря тесному сотрудничеству с партнерами.