Германия долгое время оставалась одной из самых открытых для мигрантов стран. Но теперь она столкнулась с серьезными вызовами. Как пишет The Wall Street Journal, за последние десять лет чистый приток населения составил 6.43 млн человек, что делает страну лидером по иммиграции после США.

К 2022 году 42% немцев младше 15 лет были либо рождены за границей, либо имели хотя бы одного родителя-иностранца. Доля мигрантов в общем населении достигла 18.8% по сравнению с 15.3% в США.

«Германия в целом, и восточная Германия в частности, находятся в демографическом кризисе», — заявил Никлас Вассман, депутат парламента Тюрингии от правоцентристов. «На каждых двух жителей Тюрингии, уходящих на пенсию, приходится только один новый работник. Мы не можем полагаться только на технологические инновации для поддержания роста. Нам нужно привлекать людей извне».

Однако интеграция новоприбывших в рынок труда оказалась проблематичной. Уровень безработицы среди неграждан достиг 14.7% против 5% среди граждан. В 2023 году федеральные расходы на пособия беженцам составили €29.7 млрд.

Вопрос иммиграции стал одной из причин распада правящей коалиции в ноябре и остается ключевой темой перед февральскими выборами, где лидируют правоцентристская ХДС и крайне правая АдГ.