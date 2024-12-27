ПОЛИТИКА
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Что интересно знать западным СМИ про будущее Сирии?
Какие вопросы задал журналист BBC новому лидеру Сирии во время первого интервью западным СМИ после падения 54-летнего режима Асадов? Что интересно знать Западу про будущее Сирии, которая пережила за последние годы войну, разрушения, тысячи смертей и крупнейшую миграцию граждан? И почему гуманитарные вопросы, состояние экономики и судьбы сирийцев были далеко не главными для западных журналистов?
Что интересно знать западным СМИ про будущее Сирии? / Others
27 декабря 2024 г.
Истории
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