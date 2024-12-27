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В Балтийском море станет больше НАТО
Североатлантический альянс усилит присутствие в Балтийском море на фоне подозрений о диверсии на подводных коммуникациях
В Балтийском море станет больше НАТО
Фото: NATO / Others
27 декабря 2024 г.

НАТО объявило о наращивании военного присутствия в Балтийском море после предполагаемой диверсии с подводным энергокабелем и четырьмя интернет-линиями. На фоне инцидента Эстония начала морскую операцию по защите параллельного электрического соединения.

Подозрения вызваны инцидентом с кабелем Estlink 2, связывающим Финляндию и Эстонию. В четверг Финляндия задержала судно с российской нефтью, которое, предположительно, повредило кабель, зацепив его якорем. Также пострадали оптоволоконные линии. В пятницу Хельсинки запросили поддержку НАТО.

Балтийские страны находятся в состоянии повышенной готовности из-за участившихся повреждений подводных коммуникаций и газопроводов после начала конфликта в Украине в 2022 году. Однако неисправности могут быть связаны и с техническими проблемами.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна хочет видеть более сильное присутствие НАТО в регионе. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте поддержал это предложение.

«НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море», — написал он на платформе X.

Швеция, в свою очередь, увеличила наблюдение за судоходством, мобилизовав авиацию и корабли. Эстония направила флот для защиты работающего кабеля Estlink 1.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что частота повреждений подводных коммуникаций вызывает сомнения в их случайности. Он подчеркнул необходимость обновления морского законодательства, чтобы предотвратить подобные инциденты.

В Кремле задержание судна назвали выходящим за пределы компетенции администрации президента.

«Ничего не могу точно сказать. Это совсем узкопрофильный вопрос, который вряд ли является прерогативой администрации президента», — заявил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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