Компания Volkswagen подтвердила утечку данных о местоположении 800 тыс. электромобилей марок VW, Audi, Seat и Skoda. По данным немецкого издания Der Spiegel, утечка могла позволить связать эту информацию с именами и контактными данными водителей.

На уязвимость обратили внимание специалисты Chaos Computer Club — немецкого сообщества хакеров. Они сообщили о проблеме дочерней компании Volkswagen по разработке ПО — Cariad. В Cariad назвали инцидент результатом «ошибочной настройки» и подчеркнули, что случаев злоупотребления данными третьими лицами пока выявлено не было.

Компания заверила, что утечка не затронула конфиденциальные данные, такие как пароли или информация об оплате. Представители Volkswagen также утверждают, что данные клиентов компании не систематизируются таким образом, чтобы можно было идентифицировать конкретных лиц или отслеживать их передвижения.

По словам Cariad, собранная информация используется исключительно для улучшения работы батарей и сопутствующего программного обеспечения.