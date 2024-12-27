ПОЛИТИКА
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«Турецкий народ не дал места расистской и фашистской ненависти»
Президент Эрдоган выступил на съезде своей партии в Балыкесире, где отметил сплоченность и гуманность турецкого народа в трудные для соседней Сирии времена
«Турецкий народ не дал места расистской и фашистской ненависти»
Фото: AA / Others
27 декабря 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя последние события в регионе, напомнил о гуманитарной катастрофе в Сирии, которая продолжалась 13 лет, и тирании режима Асада, завершившейся революцией.

Он подчеркнул, что Турция приняла на себя огромную нагрузку, предоставив убежище 3,6 млн сирийцев и обеспечив безопасность еще 4 млн человек за пределами своих границ.

Президент отметил, что в течение этого периода Турция столкнулась с многочисленными нападками, провокациями и попытками очернить ее действия. Несмотря на эти вызовы, народ Турции, по словам президента, не поддался на провокации, сохранив единство и толерантность.

«Турецкий народ не дал места расистской и фашистской ненависти, отразив все атаки на демократическом поле», — заключил он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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