Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что следствие будет заниматься выяснением типа оружия, с помощью которого был подбит самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) перед его крушением в Актау.

«Предварительные выводы экспертов указывают на наличие внешнего вмешательства. Это подтверждают вид обломков на земле и показания очевидцев. Тип оружия, примененного в результате этого вмешательства, будет определен в ходе следствия», — цитирует его издание Report.

Министр подчеркнул, что изменение маршрута самолета с курсом на Актау через Махачкалу также требует тщательного изучения.

«Следствию предстоит выяснить причину, по которой пилот принял решение об аварийной посадке, а также установить обстоятельства отключения GPS на борту», — добавил он.

Он также отметил высокий уровень профессионализма и героизм поведения команды самолета в ходе катастрофических событий.

«Экипаж проявил героизм, совершив оптимальную посадку, что позволило спасти многих пассажиров на борту», — подчеркнул Набиев.

По его словам, к расследованию привлечены международные консультанты, и с ними уже установлено взаимодействие.

Говоря о версии взрыва баллона с кислородом в качестве причины аварии, министр отметил, что эта информация требует тщательной перепроверки, указав, что она исходит от «заинтересованной стороны». Он добавил, что свидетельства пассажиров о взрывах, звучавших за пределами судна, ставят под сомнение эту гипотезу.

25 декабря самолет, летевший рейсом Баку — Грозный, разбился возле казахстанского аэропорта Актау. Из 67 человек на борту погибли 38. По данным источников Reuters, «Анадолу» и Euronews, катастрофа произошла вследствие работы российского ПВО над Чечней в ходе отражения атаки беспилотников. Повреждения вынудили экипаж запросить аварийную посадку, но российские аэропорты отказали, направив самолет в Казахстан.

AZAL подтвердила факт внешнего вмешательства, однако детали пока не раскрыты. Глава Росавиации заявил, что в аэропорту Грозного действовал режим «Ковер» из-за атаки дронов, а также была сильная облачность.

После трагедии AZAL приостановила рейсы в семь российских городов, а авиационные власти Азербайджана ограничили полеты в десять направлений. Следом полеты в Россию ограничили еще две авиакомпании — израильская El Al и казахстанская Qazaq Air.