ПОЛИТИКА
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Основатель «Грузинской мечты» оказался под санкциями США
Вашингтон объявил о введении санкций против основателя правящей партии Грузии Бидзины Иванишвили
Основатель «Грузинской мечты» оказался под санкциями США
Бидзина Иванишвили / Фото: Reuters / Others
27 декабря 2024 г.

США ввели санкции против Бидзины Иванишвили, основателя и почетного председателя партии «Грузинская мечта». По заявлению Госдепа, его действия подрывают демократию и европейское будущее Грузии, а также способствуют интересам России.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что политика Иванишвили ослабляет демократические институты, способствует нарушениям прав человека и препятствует евроатлантическому курсу страны.

«В результате Грузия остается уязвимой перед Россией, которая оккупирует более 20% ее территории», — подчеркнул Блинкен.

Санкции предполагают заморозку активов Иванишвили в США и ограничение транзакций, связанных с его судебными разбирательствами в Сингапуре.

Иванишвили, миллиардер и бывший премьер-министр, стал объектом критики за предполагаемую связь с Россией и репрессии в отношении протестующих, СМИ и оппозиции.

Политическая нестабильность в Грузии обострилась после выборов в октябре, которые оппозиция назвала сфальсифицированными.

Президент Саломе Зурабишвили заявила, что не покинет пост, пока не будут проведены новые парламентские и президентские выборы. Сторонник правящей партии Михаил Кавелашвили, избранный коллегией выборщиков ранее в этом месяце, должен официально вступить в должность 29 декабря.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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