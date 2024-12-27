Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу объявил о направлении группы из восьми экспертов для расследования крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines близ казахстанского Актау.

«По запросу Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана мы сформировали экспертную группу для исследования причин катастрофы, проведения технического и операционного анализа и оказания необходимой поддержки. Наша группа будет работать в координации с азербайджанскими властями для всестороннего изучения происшествия и подготовки отчета», — заявил министр.

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев ранее подтвердил версию о внешнем вмешательстве: «Предварительные выводы экспертов указывают на наличие внешнего вмешательства. Это подтверждают вид обломков на земле и показания очевидцев. Тип оружия, примененного в результате этого вмешательства, будет определен в ходе следствия».

По его словам, следствие также изучит причины изменения маршрута самолета, обстоятельства отключения GPS и решение пилота об аварийной посадке. Набиев отметил, что версия о взрыве кислородного баллона требует проверки, так как она исходит от «заинтересованной стороны» и противоречит показаниям пассажиров о взрывах за пределами самолета.

25 декабря самолет AZAL разбился возле Актау, погибли 38 из 67 человек на борту. По данным международных СМИ со ссылкой на азербайджанских лиц, лайнер мог быть поврежден российскими ПВО над Чечней. После инцидента несколько авиакомпаний, включая AZAL, El Al и Qazaq Air, ограничили полеты в Россию.