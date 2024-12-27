27 декабря израильские военные штурмовали больницу Камаль Адван в Бейт-Лахии, последнюю функционирующую в Газе. Медицинский персонал и пациенты были вынуждены покинуть здание полураздетыми и пешком направлены в неизвестном направлении, сообщили изданию Middle East Eye очевидцы.

Местный журналист Ислам Ахмад рассказал, что больницу обстреливали с утра: операционные и лаборатории были уничтожены, возникли пожары. Израильские военные отключили кислородные системы и выгнали оставшихся людей на улицу. В последние дни в Газе резко похолодало, что уже привело к смерти четверых младенцев от гипотермии.

Камаль Адван работала на минимальных мощностях, обслуживая новорожденных и пациентов в реанимации. Из-за блокады туда не поступали еда, топливо и медикаменты. Ранее были разрушены крупнейшие больницы сектора — аш-Шифа и Насер.

По данным Минздрава Палестины, с начала конфликта убито более 1150 медработников, и около 300 были арестованы.

В прошлом месяце Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности.