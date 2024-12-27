ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Израиль штурмует последнюю больницу Газы
Израильские войска атаковали последнюю действующую больницу в Газе, которая уже более двух месяцев практически не получала помощи, медикаментов, продовольствия и топлива из-за блокады
Израиль штурмует последнюю больницу Газы
Фото: скриншот / Others
27 декабря 2024 г.

27 декабря израильские военные штурмовали больницу Камаль Адван в Бейт-Лахии, последнюю функционирующую в Газе. Медицинский персонал и пациенты были вынуждены покинуть здание полураздетыми и пешком направлены в неизвестном направлении, сообщили изданию Middle East Eye очевидцы.

Местный журналист Ислам Ахмад рассказал, что больницу обстреливали с утра: операционные и лаборатории были уничтожены, возникли пожары. Израильские военные отключили кислородные системы и выгнали оставшихся людей на улицу. В последние дни в Газе резко похолодало, что уже привело к смерти четверых младенцев от гипотермии.

Камаль Адван работала на минимальных мощностях, обслуживая новорожденных и пациентов в реанимации. Из-за блокады туда не поступали еда, топливо и медикаменты. Ранее были разрушены крупнейшие больницы сектора — аш-Шифа и Насер.

По данным Минздрава Палестины, с начала конфликта убито более 1150 медработников, и около 300 были арестованы.

В прошлом месяце Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us