Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил о причастности России к крушению самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане. «У нас есть ранние признаки, указывающие на возможность того, что этот самолет был сбит российскими системами ПВО», — сообщил Кирби.

Он отметил, что доказательства выходят за рамки широко распространенных фотографий обломков, но не предоставил иных деталей.

Показания выживших членов экипажа указывают на наличие внешнего воздействия. Бортпроводница Айдан Рахимли рассказала, что «после первого удара в салоне упали кислородные маски, и мы бросились проверять, что случилось. В этот момент произошел второй удар, в результате которого другой бортпроводник, Зульфугар, получил ранение левой руки».

Бортпроводник Зульфугар Асадов опроверг версию о взрыве кислородного баллона: «Если бы что-то случилось с кислородным баллоном, самолет разорвало бы на куски. Эта трагическая ситуация возникла из-за внешнего воздействия на самолет».

В результате катастрофы погибли 38 человек, включая командира экипажа Игоря Кшнякина и второго пилота Александра Кальянинова. После инцидента несколько авиакомпаний, включая израильскую El Al, казахстанскую Qazaq Air и эмиратскую FlyDubai, приостановили полеты в Россию.

Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков выразил уверенность, что самолет был сбит на территории России. По его словам, виновные должны быть привлечены к уголовной ответственности и выплатить компенсацию.