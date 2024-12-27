Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале нового этапа противостояния с хуситами в Йемене. «Мы будем наносить по ним удары до горького конца, пока они не усвоят урок. ХАМАС усвоил, «Хезболла» усвоила, Сирия усвоила. Хуситы тоже усвоят», — заявил он в интервью израильскому телеканалу 14.

В ответ политический представитель хуситов Мохаммед аль-Бухайти заявил BBC, что группировка «усилит военные удары по Израилю», пока не прекратится «геноцид в Газе».

По оценкам экспертов, Израиль столкнулся с серьезной военной дилеммой: дроны и ракеты хуситов обходят некогда непробиваемую систему противовоздушной обороны страны. При этом каждый беспилотник или ракета хуситов стоит несколько тысяч долларов, в то время как их перехват обходится Израилю в десятки тысяч долларов.

В четверг израильские ВВС нанесли масштабные удары по Йемену, атаковав международный аэропорт Саны, порты и электростанции на побережье Красного моря. По данным подконтрольного хуситам агентства Saba, погибли не менее шести человек, еще 40 получили ранения.

Атака на аэропорт совпала с визитом генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал обе стороны прекратить военные действия и проявить сдержанность.