ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Нетаньяху пригрозил хуситам «горьким концом»
Израиль и хуситы обменялись угрозами о продолжении противостояния: израильский премьер пообещал «преподать урок», а йеменцы — усилить атаки в поддержку Газы
Нетаньяху пригрозил хуситам «горьким концом»
Осколки стекла лежат на земле возле поврежденных зданий аэропорта Саны после израильского авиаудара в Сане, Йемен, 27 декабря / Фото: Reuters / Others
27 декабря 2024 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале нового этапа противостояния с хуситами в Йемене. «Мы будем наносить по ним удары до горького конца, пока они не усвоят урок. ХАМАС усвоил, «Хезболла» усвоила, Сирия усвоила. Хуситы тоже усвоят», — заявил он в интервью израильскому телеканалу 14.

В ответ политический представитель хуситов Мохаммед аль-Бухайти заявил BBC, что группировка «усилит военные удары по Израилю», пока не прекратится «геноцид в Газе».

По оценкам экспертов, Израиль столкнулся с серьезной военной дилеммой: дроны и ракеты хуситов обходят некогда непробиваемую систему противовоздушной обороны страны. При этом каждый беспилотник или ракета хуситов стоит несколько тысяч долларов, в то время как их перехват обходится Израилю в десятки тысяч долларов.

В четверг израильские ВВС нанесли масштабные удары по Йемену, атаковав международный аэропорт Саны, порты и электростанции на побережье Красного моря. По данным подконтрольного хуситам агентства Saba, погибли не менее шести человек, еще 40 получили ранения.

Атака на аэропорт совпала с визитом генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал обе стороны прекратить военные действия и проявить сдержанность.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us