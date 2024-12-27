ПОЛИТИКА
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Трамп — любимец британской короны?
Избранный президент США может стать первым в современной истории лидером, которого королевская семья Великобритании примет со вторым государственным визитом
Трамп — любимец британской короны?
Фото: Reuters / Others
27 декабря 2024 г.

Дональд Трамп, избранный президент США, может стать первым политиком в современной истории, которого британская королевская семья примет с двумя государственными визитами.

По данным газеты Telegraph, канцелярия премьер-министра Великобритании и МИД рассматривают возможность приглашения Трампа после его возвращения в Белый дом.

Однако пока обсуждения находятся на ранней стадии, а визит вряд ли состоится раньше 2026 года из-за плотного графика короля Карла III.

Первый государственный визит Трампа в 2019 году был представлен как возможность укрепить «особые отношения» между США и Великобританией, развить торговлю после Brexit и подтвердить сотрудничество в области безопасности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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