Дональд Трамп, избранный президент США, может стать первым политиком в современной истории, которого британская королевская семья примет с двумя государственными визитами.

По данным газеты Telegraph, канцелярия премьер-министра Великобритании и МИД рассматривают возможность приглашения Трампа после его возвращения в Белый дом.

Однако пока обсуждения находятся на ранней стадии, а визит вряд ли состоится раньше 2026 года из-за плотного графика короля Карла III.

Первый государственный визит Трампа в 2019 году был представлен как возможность укрепить «особые отношения» между США и Великобританией, развить торговлю после Brexit и подтвердить сотрудничество в области безопасности.