Azerbaijan Airlines приостанавливает полеты в Россию

На месте крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи Актау обнаружен второй черный ящик. Его состояние пока не разглашается. Напомним, 25 декабря пассажирский Embraer 190 выполнял рейс из Баку в Грозный. В результате крушения погибли 38 человек, 29 выживших находятся под наблюдением медиков. #AzerbaijanAirlines #Актау #АвиаКатастрофа #ЧерныеЯщики #БезопасностьПолетов #НовостиАзербайджан #trtнарусском