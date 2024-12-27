ПОЛИТИКА
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Azerbaijan Airlines приостанавливает полеты в Россию
На месте крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи Актау обнаружен второй черный ящик. Его состояние пока не разглашается. Напомним, 25 декабря пассажирский Embraer 190 выполнял рейс из Баку в Грозный. В результате крушения погибли 38 человек, 29 выживших находятся под наблюдением медиков. #AzerbaijanAirlines #Актау #АвиаКатастрофа #ЧерныеЯщики #БезопасностьПолетов #НовостиАзербайджан #trtнарусском
вап / Others
27 декабря 2024 г.
Истории
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