Азербайджан в ближайшее время изменит правила пребывания для граждан России. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Айхан Гаджизаде.

По его словам, Баку будет руководствоваться принципами взаимности и паритета в вопросах временного пребывания и миграции. Он уточнил, что соответствующие изменения вступят в силу уже в ближайшие дни.

Министерство иностранных дел Азербайджана пояснило, что данное решение принято в ответ на изменения правил пребывания иностранных граждан, введенные в России.

Согласно заявлению российского МИД от 26 декабря, с 1 января 2025 года иностранные граждане, прибывающие в Россию без визы, смогут находиться в стране не более 90 суток в год. В настоящее время этот срок составляет 90 дней в течение полугода.

В 2023 и 2024 годах в России произошло множество изменений в миграционных правилах. Введен термин «режим высылки», который применяется к иностранцам, находящимся в стране без законных оснований. Таким лицам запрещено менять место пребывания без уведомления МВД, регистрировать фирмы, заключать браки, снимать крупные суммы со счетов и использовать транспортные средства.

9 ноября 2024 года Госдума приняла пять законов, усиливающих ответственность за нарушение миграционных правил. Теперь незаконное пребывание в России является отягчающим обстоятельством при вынесении наказания. Организация незаконной миграции группой лиц признана особо тяжким преступлением. Ужесточены меры против подделки документов, фиктивной регистрации и учета иностранных граждан.