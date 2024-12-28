Персонал больницы в Газе рассказал о своем отчаянном положении

Врач скорой помощи Мими Сайед из США, которая сейчас обслуживает пациентов в Газе, рассказала, что больница Камаль Адван в северной части Газы находится в полной осаде со стороны Израиля, а директор больницы доктор Хуссам Абу Сафия, предположительно, похищен израильскими военными. Согласно последним сообщениям директора в соцсетях, в результате штурма больницы там осталось всего 25 пациентов и 60 медработников. #Газа #БольницаКамальАдван #ИзраильПалестина #Осада #ГуманитарныйКризис #ДокторХуссамАбуСафия #БлижнийВосток #trtнарусском