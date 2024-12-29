Наркоэпидемия на Ближнем Востоке: истоки и последствия для региона

С падением режима Асада появился шанс, что исчезнет наркоиндустрия популярного на Ближнем Востоке наркотика каптагона, которая оценивается в 60 миллиардов долларов. Что из себя представляет каптагон? Откуда он попал в регион? И как Сирия стала крупнейшим производителем этого наркотика? #Наркоэпидемия #Каптагон #БлижнийВосток #Сирия #Наркотики #Наркоиндустрия #trtнарусском