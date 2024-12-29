ПОЛИТИКА
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Наркоэпидемия на Ближнем Востоке: истоки и последствия для региона
С падением режима Асада появился шанс, что исчезнет наркоиндустрия популярного на Ближнем Востоке наркотика каптагона, которая оценивается в 60 миллиардов долларов. Что из себя представляет каптагон? Откуда он попал в регион? И как Сирия стала крупнейшим производителем этого наркотика? #Наркоэпидемия #Каптагон #БлижнийВосток #Сирия #Наркотики #Наркоиндустрия #trtнарусском
впр / Others
29 декабря 2024 г.
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