Одиннадцать палестинцев погибли, а десятки получили ранения в результате авиаударов израильской армии по сектору Газа.

По данным медицинских источников, израильская авиация атаковала дом семьи Неами в лагере беженцев Мегази, расположенном в центральной части сектора. Девять человек, включая детей, стали жертвами удара, множество людей пострадали.

Еще два палестинца погибли в лагере беженцев Джебалия на севере Газы после авиаудара по скоплению людей. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Израильские военные также задержали Ахмеда аль-Кахлута, главу Управления гражданской обороны в секторе Газа. В заявлении ведомства говорится: «Оккупационный Израиль продолжает нарушения гуманитарного права, задерживая нашего коллегу Ахмеда аль-Кахлута».

Согласно сообщению гражданской обороны, с 7 октября 2023 года израильская армия задержала 22 сотрудника ведомства в северной части сектора Газа и городе Газа. До сих пор их судьба остается неизвестной.

С начала атак 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли 45 436 палестинцев, среди них 17 492 ребенка и 11 979 женщин. Кроме того, ранения получили 108 038 человек.