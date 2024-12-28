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Путин извинился перед Алиевым
Владимир Путин извинился перед Ильхамом Алиевым за крушение самолета Azerbaijan Airlines, произошедшее в российском воздушном пространстве
Путин извинился перед Алиевым
Владимир Путин / Фото: Reuters
28 декабря 2024 г.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого обсудил крушение самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, Путин принес извинения в связи с тем, что «трагический инцидент» произошел в воздушном пространстве России, выразил соболезнования семьям погибших.

«В разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее авиакомпания Azerbaijan Airlines заявила, что предварительное расследование указывает на «физическое и техническое внешнее вмешательство» как причину крушения пассажирского самолета Embraer 190 в Казахстане.

Это заявление косвенно подтверждает сообщения западных СМИ о том, что самолет мог быть сбит российской ракетой. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Американские официальные лица сообщили CNN, что на начальном этапе расследования есть основания полагать, что самолет мог быть сбит российской системой противовоздушной обороны. Reuters также со ссылкой на анонимные источники в Азербайджане сообщил о подобной версии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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