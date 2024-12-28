Словакия может прекратить поставки электроэнергии в Украину после запланированной остановки транзита российского газа через украинскую территорию. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо в видео, опубликованном на его странице в социальных сетях.

По словам Фицо, после 1 января правительство оценит ситуацию и примет решение о возможных ответных мерах. Одной из таких мер может стать прекращение экспорта электроэнергии в Украину.

В своем обращении премьер отметил, что остановка транзита газа нанесет серьезный удар по экономике Словакии и приведет к росту цен. Он также подверг критике президента Украины Владимира Зеленского: «Кого волнует Словакия, господин Зеленский? Но когда вам нужно что-то, чтобы не замерзнуть зимой, вы кричите об этом».

Транзит российского газа через Украину в Европу должен быть прекращен 1 января. В преддверии этого Фицо посетил Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, где, предположительно, обсуждался этот вопрос.

После встречи Зеленский заявил, что действия Фицо требуют проверки словацкими спецслужбами. Сам Фицо ранее утверждал, что президент Украины пытался подкупить его, предложив передать Словакии замороженные в ЕС российские активы в обмен на поддержку вступления Украины в НАТО.