Израиль на протяжении многих лет тайно поддерживал контакт с режимом Башара Асада в Сирии, используя приложение WhatsApp. Об этом пишет издание Yediot Ahronot, ссылаясь на данные разведки.

Согласно статье, израильская разведка проводила тайные операции, направленные на установление связи с Асадом и его окружением. Для общения с представителями свергнутого режима использовалось кодовое имя «Муса».

Издание отмечает, что Управление военной разведки Израиля (АМАН) контактировало с бывшим министром обороны режима Али Махмудом Аббасом через сообщения в WhatsApp. Это происходило после израильских авиаударов по целям в Сирии, которые, как утверждается, принадлежали Ирану и ливанскому движению «Хезболла».

Кроме установления контактов, Израиль инициировал операцию, целью которой было заключение секретного соглашения. Согласно предложению, поставки оружия в Ливан должны были прекратиться в обмен на отмену международных санкций против сирийского режима.

Yediot Ahronot также сообщает, что бывший глава израильской разведки «Моссад» Йоси Коэн в 2019 году планировал встретиться с Башаром Асадом в Москве, но сирийский лидер отказался от этой встречи.