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Хакан Фидан обсудил с Блинкеном ситуацию в Сирии и Газе
Глава МИД Турции подчеркнул важность сотрудничества с новым правительством Сирии и призвал к усилиям по установлению перемирия в Газе
Хакан Фидан обсудил с Блинкеном ситуацию в Сирии и Газе
Хакан Фидан и Энтони Блинкен / Others
28 декабря 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По информации МИД Турции, Фидан отметил важность сотрудничества с новым правительством Сирии для достижения стабильности и успешного завершения переходного периода.

Он подчеркнул, что присутствие террористической организации PKK/YPG на территории Сирии недопустимо, и выразил поддержку действиям сирийского руководства по обеспечению территориальной целостности и безопасности страны.

Кроме того, Фидан призвал к международным усилиям для достижения постоянного прекращения огня в Газе, подчеркнув необходимость защиты мирного населения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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