Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По информации МИД Турции, Фидан отметил важность сотрудничества с новым правительством Сирии для достижения стабильности и успешного завершения переходного периода.

Он подчеркнул, что присутствие террористической организации PKK/YPG на территории Сирии недопустимо, и выразил поддержку действиям сирийского руководства по обеспечению территориальной целостности и безопасности страны.

Кроме того, Фидан призвал к международным усилиям для достижения постоянного прекращения огня в Газе, подчеркнув необходимость защиты мирного населения.