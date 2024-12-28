Израильские войска провели рейды в различных городах оккупированного Западного берега, задержав по меньшей мере 15 палестинцев, включая женщину. Об этом говорится в совместном заявлении Комитета по делам заключенных и освобожденных Организации освобождения Палестины (ООП) и Палестинского общества заключенных.

В заявлении подчеркивается, что израильские войска продолжают регулярные рейды в дома палестинцев. Среди задержанных есть бывшие заключенные.

Во время операций дома палестинцев подвергались разрушениям, а задержанные и их семьи — избиениям и угрозам, отмечается в сообщении.

Ранее министр финансов Израиля Безалель Смотрич объявил об аннексии 24 тыс. дунамов земли на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Эти территории, по его словам, объявлены «государственными» для дальнейшего расширения израильских поселений.

Как сообщает израильский телеканал Channel 14, это одна из крупнейших аннексий с момента подписания Соглашений Осло в 1993 году. В материале отмечается, что объем конфискованных земель составляет почти половину всех территорий, объявленных «государственными» за последние три десятилетия. До недавнего времени этот показатель не превышал 50 тыс. дунамов.

Согласно данным ООП, с 7 октября 2023 года число палестинцев, задержанных израильскими войсками на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, превысило 12 100 человек.

С начала атак на сектор Газа 7 октября участились случаи рейдов, задержаний и нападений на палестинцев на оккупированных территориях. На Западном берегу и в Восточном Иерусалиме в результате этих действий погибли 835 палестинцев.