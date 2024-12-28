Российская газовая компания «Газпром» объявила о прекращении поставок природного газа в Молдову с 1 января 2025 года. Это решение связано с долгами компании «Молдовагаз», которые, по утверждению «Газпрома», молдавская сторона отказывается погашать.

«В связи с этим на основании положений контракта и применимых норм российского законодательства ПАО «Газпром» с 8:00 мск 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до 0 кубометров в сутки», — заявили в «Газпроме».

Напомним, что в 2021 году «Газпром» и «Молдовагаз» подписали пятилетний контракт, одним из условий которого было погашение долгов Кишинева. Российская компания оценивает долг, включая пени и штрафы, в 709 млн долларов. Однако премьер-министр Молдовы Дорин Речан неоднократно заявлял, что страна признает только 8,6 млн долларов и не собирается оплачивать «несуществующие долги».

Молдова получает российский газ через Украину, но транзитный контракт с «Газпромом» истекает 31 декабря. Украина уже заявила, что не намерена его продлевать.

Ранее парламент Молдовы проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране на 60 дней, начиная с 16 декабря. Чрезвычайное положение позволяет правительству Молдовы оперативно реагировать на ситуацию и вводить ограничения на экспорт энергоносителей. По словам Речана, парламент должен был одобрить ЧП, чтобы эта зима стала последней, когда страна подвержена энергетическому шантажу.

Отказ от поставок газа в Приднестровье, как подчеркнули власти Молдовы, может привести к гуманитарному кризису и дестабилизации электроэнергетического сектора.

На фоне угрозы газового кризиса власти непризнанного Приднестровья уже объявили в регионе экономическое чрезвычайное положение.

«Газпром» заявил, что использование альтернативных маршрутов поставок газа возможно только при условии выплаты Молдовой долга за предыдущие поставки.