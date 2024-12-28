Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал премьер-министра Словакии Роберта Фицо за его заявление о прекращении поставок электроэнергии в Украину.

«Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов», — говорится в телеграм-канале Зеленского.

Зеленский отметил, что доля Словакии в поставках электричества в Украину составляет около 19%, и Украина уже работает с другими странами ЕС для сохранения необходимых объемов электроэнергии. Он подчеркнул, что Словакия, как часть единого европейского энергорынка, обязана следовать общеевропейским правилам.

«Любые произвольные решения в Братиславе или приказы из Москвы для Фицо по электричеству не приведут к остановке импорта электричества в Украину, но точно могут привести к разрыву действующей власти Словакии с европейским сообществом», — заявил Зеленский.

Ранее, 27 декабря, Роберт Фицо заявил, что Словакия прекратит поставки электроэнергии в Украину, если транзит российского газа через украинскую территорию будет остановлен. Премьер назвал это «чрезвычайно дорогостоящим жестом», за который заплатит весь Евросоюз.

Транзит российского газа через Украину в Европу должен быть прекращен 1 января. В преддверии этого Фицо посетил Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, где, предположительно, обсуждался этот вопрос.

После встречи Зеленский заявил, что действия Фицо требуют проверки словацкими спецслужбами. Сам Фицо ранее утверждал, что президент Украины пытался подкупить его, предложив передать Словакии замороженные в ЕС российские активы в обмен на поддержку вступления Украины в НАТО.