Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене заявили, что нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» по авиабазе Неватим, расположенной на юге Израиля.

Военный представитель хуситов Яхья Сери сообщил, что операция была «квалифицированной», и ракета попала в цель. Он пригрозил, что атаки на Израиль продолжатся до снятия блокады сектора Газа и прекращения нападений на Газу и Ливан.

Израильская армия, в свою очередь, заявила, что ракета, выпущенная из Йемена утром 28 декабря, была перехвачена до того, как достигла воздушного пространства страны.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале крупной военной операции против хуситов, поддерживаемых Ираном, в Йемене.

Нетаньяху отметил, что хуситы представляют серьезную угрозу стабильности как в регионе, так и в мире.

«Мы начнем мощную операцию против хуситов, как это делаем с другими прокси Ирана в регионе. США и другие страны согласны с нами, что хуситы несут опасность не только для международного судоходства, но и для мирового порядка», — подчеркнул он.

Атаки хуситов против Израиля начались с разгара войны в Газе в 2023 году. Группировка заявляет, что действует в знак солидарности с палестинцами. Помимо ракетных ударов, хуситы атакуют судоходные пути в Красном море, пытаясь усилить давление на Израиль.