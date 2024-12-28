28 декабря состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и России Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Азербайджана.

Сергей Лавров выразил соболезнования азербайджанскому народу, а также семьям и близким погибших в авиакатастрофе самолета Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс Баку – Грозный 25 декабря.

В свою очередь, Джейхун Байрамов отметил, что предварительные данные, включая осмотр повреждений самолета, свидетельства пассажиров и бортпроводников, подтверждают наличие стороннего физического вмешательства в произошедшее.

Азербайджанский министр подчеркнул важность проведения серьезного и всестороннего расследования трагедии с привлечением международных экспертов. Он также акцентировал внимание на необходимости обеспечения прозрачности расследования и регулярного информирования общественности о его ходе.

Азербайджан ожидает скорейшего завершения расследования и установления причин катастрофы, добавил глава МИД.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого обсудил крушение самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау.

Согласно сообщению, Путин принес извинения в связи с тем, что «трагический инцидент» произошел в воздушном пространстве России, выразил соболезнования семьям погибших.

«В разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения», — говорится в сообщении Кремля.