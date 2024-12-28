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Нетаньяху ляжет под нож
Премьер Израиля перенесет операцию после обнаружения инфекции мочевыводящих путей на фоне продолжающихся протестов и недавних проблем со здоровьем, включая установку кардиостимулятора
Нетаньяху ляжет под нож
Биньямин Нетаньяху / Фото: Reuters / Others
28 декабря 2024 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет госпитализирован в воскресенье для операции по удалению простаты после того, как у него диагностировали инфекцию мочевыводящих путей, вызванную доброкачественным увеличением простаты, сообщает его канцелярия.

У израильского лидера наблюдается череда проблем со здоровьем. В марте 2024 года во время планового осмотра у него обнаружили грыжу, которая потребовала хирургического вмешательства. В прошлом году выяснилось, что он долгое время скрывал проблемы с сердцем. Только после экстренной установки кардиостимулятора медицинский центр «Шиба» раскрыл, что у Нетаньяху годами было состояние, вызывающее нерегулярное сердцебиение.

На фоне проблем со здоровьем премьер-министр сталкивается с масштабными протестами. Демонстранты по всей стране требуют отставки его правительства, обвиняя его в препятствовании соглашению о прекращении огня и обмене пленными с сектором Газа. Согласно июльскому опросу, 72 процента израильтян считают, что Нетаньяху должен уйти в отставку из-за неспособности предотвратить операцию ХАМАС 7 октября.

Согласно протоколу израильского правительства, премьер-министры должны публиковать ежегодные медицинские отчеты, однако Нетаньяху не публиковал такой отчет с 2016 года. В последнем отчете его лабораторные анализы были описаны как «совершенно нормальные», а общее состояние здоровья как «отличное».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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