Илон Маск вступил в конфронтацию со сторонниками Дональда Трампа, заявив о готовности начать «войну» в защиту программы рабочих виз H-1B для иностранных технических специалистов в США.

«Причина, по которой я нахожусь в Америке вместе со многими ключевыми людьми, построившими SpaceX, Tesla и сотни других компаний, которые сделали Америку сильной, – это виза H-1B», – написал Маск в социальной сети X, добавив: «Я начну такую войну по этому вопросу, масштабы которой вы даже не можете себе представить».

Маск, натурализованный гражданин США, родившийся в ЮАР, сам когда-то был держателем визы H-1B. Его компания Tesla в этом году получила 724 таких визы, которые обычно выдаются на трехлетний период с возможностью продления или получения грин-карты.

Избранный президент Дональд Трамп в субботу поддержал своего ключевого сторонника Маска в публичном споре об использовании визы H-1B, заявив о полной поддержке программы для иностранных технических специалистов, которой противостоят некоторые его сторонники.

Дискуссия о визах разделила партию Трампа: главы Департамента эффективности правительства Илон Маск и Вивек Рамасвами оказались по одну сторону баррикад, а такие союзники как Лаура Лумер - по другую. Конфликт обострился после критики ультраправыми активистами назначения Срирама Кришнана, американца индийского происхождения, советником по искусственному интеллекту. Стив Бэннон, давний соратник Трампа, раскритиковал «технологических олигархов» за поддержку программы H-1B, представив иммиграцию как угрозу западной цивилизации.

Ситуация накалилась после публикации Ниры Танден, директора Совета по внутренней политике США при президенте Джо Байдене: «Я американка индийского происхождения, родившаяся здесь, и совершенно очевидно, что Демократическая партия воспринимает меня как американку, а значительная часть базы Республиканской партии - нет. Надеюсь, американцы индийского происхождения запомнят этот момент к следующим выборам. Они не считают вас своими. И никогда не будут».

Маск согласился с этим заявлением, написав: «Да. И эти презренные глупцы должны быть полностью исключены из Республиканской партии». В следующем посте он уточнил, что имеет в виду «тех в Республиканской партии, кто является ненавистническими, неисправимыми расистами», добавив: «Они определенно станут причиной краха Республиканской партии, если их не устранить».

Технологический сектор США активно использует программу H-1B для найма квалифицированных иностранных специалистов, хотя критики утверждают, что это снижает заработную плату для американских граждан. Маск, потративший более четверти миллиарда долларов на поддержку избирательной кампании Трампа, неоднократно указывал на нехватку местных талантов для заполнения всех необходимых позиций в американских технологических компаниях.