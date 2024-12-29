В Южной Корее взорвался самолет с 181 пассажиром на борту

Самолет авиакомпании Jeju Air, на борту которого находился 181 пассажир и члены экипажа, взорвался в Южной Корее, в результате чего выжили как минимум два человека, а число погибших подтверждено как минимум 124.Местные СМИ сообщили, что у самолета отказали шасси из-за чего он скользил по взлетно-посадочной полосе, врезался в бетонную стену и взорвался. #ЮжнаяКорея #Муан #самолет #авиакатострофа #авария