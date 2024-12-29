ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Южной Корее взорвался самолет с 181 пассажиром на борту
Самолет авиакомпании Jeju Air, на борту которого находился 181 пассажир и члены экипажа, взорвался в Южной Корее, в результате чего выжили как минимум два человека, а число погибших подтверждено как минимум 124.Местные СМИ сообщили, что у самолета отказали шасси из-за чего он скользил по взлетно-посадочной полосе, врезался в бетонную стену и взорвался. #ЮжнаяКорея #Муан #самолет #авиакатострофа #авария
В Южной Корее взорвался самолет с 181 пассажиром на борту / Others
29 декабря 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us