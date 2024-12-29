Смертельное нападение тюремных надсмотрщиков на заключенного снято на бодикам

Нагрудная камера тюремного охранника засняла, как офицеры бьют, пинают и душат заключенного Роберта Брукса, в то время как он был закован в наручники и кандалы, не представляя никакой угрозы. На следующий день он скончался. Видеозапись была обнародована в рамках расследования, по итогам которого 14 сотрудникам тюрьмы грозит увольнение. #США #тюрьма #заключенный #охранники #нападение