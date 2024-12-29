ПОЛИТИКА
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Смертельное нападение тюремных надсмотрщиков на заключенного снято на бодикам
Нагрудная камера тюремного охранника засняла, как офицеры бьют, пинают и душат заключенного Роберта Брукса, в то время как он был закован в наручники и кандалы, не представляя никакой угрозы. На следующий день он скончался. Видеозапись была обнародована в рамках расследования, по итогам которого 14 сотрудникам тюрьмы грозит увольнение. #США #тюрьма #заключенный #охранники #нападение
Смертельное нападение тюремных надсмотрщиков на заключенного снято на бодикам / Others
29 декабря 2024 г.
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