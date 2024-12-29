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В Южной Корее разбился пассажирский Boeing
При жесткой посадке самолета Jeju Air в аэропорту Муан погибли 167 человек. Лайнер выкатился за пределы полосы и загорелся. Спасти удалось только двух членов экипажа
В Южной Корее разбился пассажирский Boeing
Спасатели работают на месте крушения самолета в международном аэропорту Муан (Южная Корея) / Фото: Reuters / Others
29 декабря 2024 г.

В воскресенье в международном аэропорту Муан (Южная Корея) произошла крупнейшая авиакатастрофа в истории страны. Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, выполнявший рейс 7C2216 из Бангкока, совершил жесткую посадку без выпущенного шасси около 9:00 по местному времени.

На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Спасти удалось только двух бортпроводников, которых извлекли из хвостовой части лайнера. По данным пожарной службы, они госпитализированы с травмами средней и тяжелой степени тяжести.

«Уцелела только хвостовая часть, остальную часть самолета практически невозможно опознать», — сообщил начальник пожарной службы Муана Ли Чжун Хён.

Среди возможных причин катастрофы рассматривается столкновение с птицами. По данным агентства News1, один из пассажиров успел отправить родственникам сообщение: «Птица застряла в крыле». Его последними словами были: «Может, мне попрощаться?»

Генеральный директор Jeju Air Ким Е Бэ принес глубокие извинения за случившееся. По его словам, самолет, выпущенный в 2009 году, не имел истории аварий, а причины катастрофы устанавливаются.

На место трагедии прибыл исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок. Он заявил, что правительство направит все ресурсы на ликвидацию последствий катастрофы.

Это первая смертельная авария для бюджетной авиакомпании Jeju Air с момента ее основания в 2005 году. Среди погибших — 173 гражданина Южной Кореи и два гражданина Таиланда.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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