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В канадском аэропорту Галифакса при посадке загорелся самолет
Самолет авиакомпании Air Canada был вынужден совершить экстренную посадку в международном аэропорту Галифакса Стэнфилд после того, как у него отказало шасси. Во время жесткой посадки под крылом загорелся мотор. После приземления пассажиры, находившиеся на борту, были эвакуированы, о пострадавших не сообщается. #Канада #самолет #посадка #AirCanada #Галифакс
В канадском аэропорту Галифакса при посадке загорелся самолет / Others
29 декабря 2024 г.
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