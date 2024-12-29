В канадском аэропорту Галифакса при посадке загорелся самолет

Самолет авиакомпании Air Canada был вынужден совершить экстренную посадку в международном аэропорту Галифакса Стэнфилд после того, как у него отказало шасси. Во время жесткой посадки под крылом загорелся мотор. После приземления пассажиры, находившиеся на борту, были эвакуированы, о пострадавших не сообщается. #Канада #самолет #посадка #AirCanada #Галифакс