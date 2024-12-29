В воскресенье Азербайджан почтил память жертв крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines, разбившегося в Казахстане. Крушение произошло в среду неподалеку от города Актау после того, как самолет был вынужден изменить маршрут из-за атак украинских дронов в южной части России. В аваиакатастрофе погибли 38 человек, а 29 находившемся на борту удалось сохранить жизнь.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева присутствовали на церемонии на Аллее почетного захоронения в Баку, где с почестями простились с капитаном Игорем Кшнякаиным, вторым пилотом Александром Каляниновым и бортпроводницей Хокумой Алиевой.

По данным президентской администрации, пилоты отчаянно боролись за управление самолетом после повреждений фюзеляжа, вызванных инцидентом в российском воздушном пространстве. В условиях разгерметизации, с ранеными членами экипажа и пассажирами, молящимися о спасении, самолет пересек Каспийское море и совершил аварийную посадку.

Дочь капитана, Анастасия Кшнякаина, подчеркнула, что ее отец всегда ставил жизнь пассажиров превыше своей. «Он доказал, что значит быть настоящим героем», — сказала она.

Тем временем президент России Владимир Путин принес извинения Азербайджану за «трагический инцидент» в российском воздушном пространстве.

«Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», — заявили на этой неделе в пресс-службе Кремля.

По данным источников ряда агентств, в том числе «Анадолу» и Reuters, российские системы ПВО могли по ошибке подбить самолет.