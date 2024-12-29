Проведение выборов в Сирии может занять до четырех лет, заявил глава правительства Ахмед аш-Шара в интервью Al Arabiya. Это впервые, когда новая власть в Дамаске обозначила примерные сроки дальнейшего политического развития после свержения Башара Асада 8 декабря.

По словам аш-Шара, разработка новой конституции может занять до трех лет, а первые заметные изменения в жизни сирийцев возможны уже через год. Он также отметил, что возглавляемая им группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) — наряду с другими военизированными формированиями — будет распущена в рамках национального диалогового процесса.

Касаясь внешнеполитических связей, аш-Шара подчеркнул стратегическое значение отношений с Россией, которая пока еще располагает военными базами в Сирии и предоставила сверженному президенту политическое убежище.

Он также сказал, что «Иран должен был встать на сторону сирийского народа» и выразил надежду, что Тегеран «пересмотрит свое вмешательство в дела региона и свою политику».

Кроме того, Аш-Шара выразил надежду, что администрация избранного президента США Дональда Трампа снимет санкции с Сирии.