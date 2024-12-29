В Южной Корее расследуется крупнейшая авиационная катастрофа в истории страны, которая унесла жизни 179 человек из 181 находившихся на борту рейса Jeju Air 7C2216. Эксперты ставят под сомнение версию о столкновении с птицами, которая прозвучала в первые часы после трагедии.

Видеозаписи показали, как Boeing 737-800 заходит на посадку без выпущенного шасси, скользит по полосе и врезается в стену, что привело к взрыву и пожару.

«Почему на взлетно-посадочной полосе не было пенопокрытия? Почему аварийные службы не дежурили при посадке? И зачем у конца полосы находилась кирпичная стена?», — задал вопросы редактор Airline News Джеффри Томас.

По данным южнокорейского Минтранса, за несколько минут до катастрофы диспетчеры предупредили о возможном ударе, а экипаж подал сигнал бедствия. Однако версия о птицах вызывает сомнения у экспертов: подобные инциденты редко приводят к катастрофическим последствиям.

«Птицы могли повредить двигатели, но полностью вывести их из строя — вряд ли», — считает австралийский эксперт Джеффри Делл. Более того, отсутствие торможения при касании полосы также остается загадкой. По его словам, удар птицы мог повлиять на двигатели, если бы в них попала целая стая, но это не привело бы к их немедленной остановке, а у пилотов было бы время разобраться с ситуацией.

Черные ящики уже найдены: они должны прояснить детали последних минут полета. Эксперты отмечают, что окончательных выводов, возможно, придется ждать месяцы.

В правительстве Южной Кореи заявили, что «аэропорт спроектирован в соответствии со стандартными правилами авиационной безопасности». Капитан судна работал в своем звании с 2019 года и налетал 6 823 летных часа, добавили в Минтрансе.

Модель Boeing 737-800 — один из самых часто летающих лайнеров в мире, имеющий в целом высокие показатели безопасности.

Стоит отметить, что за последнюю неделю это вторая авиакатастрофа, которая унесла десятки человеческих жизней — после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний», а также третий за сутки авиационный инцидент. В Канаде в воскресенье самолет Air Canada загорелся в ходе посадки, а в Норвегии судно вышло за взлетно-посадочную полосу, покатившись в траву. В обоих случаях жертв и пострадавших удалось избежать.