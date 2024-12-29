Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался против так называемого «мирного плана [президента США Дональда] Трампа» по окончанию российско-украинской войны. По его словам, Москву «не устраивает» идея отсрочки вступления Украины в НАТО на 20 лет, как и предложение разместить на линии разграничения европейских миротворцев.

«Нас, конечно, не устраивают звучащие от имени представителей команды избранного президента предложения отложить украинское членство в НАТО на 20 лет, а также ввести в Украину миротворческий контингент», — подчеркнул Лавров.

При этом он отметил, что никаких официальных заявлений от новой администрации США Москва пока не получала.

Ранее СМИ сообщали, что подобный план предполагал временное замораживание конфликта, при котором РФ сохраняла бы контроль над частью украинской территории, а Украина откладывала бы вопрос о вступлении в НАТО на два десятилетия. Взамен США продолжили бы поставки вооружений Киеву для обороны.

Кроме того, предлагалось разместить миротворческие силы, однако речь шла именно о европейских контингентах. Сам Трамп публично не излагал таких инициатив — информация о плане основывается на утечках из его окружения, включая публикации в The Wall Street Journal и Times.

Украинский дипломат Андрей Мельник, в свою очередь, заявил немецкой газете Berliner Morgenpost в пятницу, что сегодня для Киева приоритетом является получение надежных гарантий безопасности, а не вступление в НАТО.