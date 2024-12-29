В Баку похоронили пилотов и бортпроводницу разбившегося в Актау самолета

В Баку на Аллее почетного захоронения провели погребение членов экипажа самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). который потерпел крушение в казахстанском Актау. Состоялась церемония прощания с капитаном-пилотом Игорем Кшнякиным, вторым пилотом Александром Каляниновым и бортпроводницей Гкюме Алиевой, погибшими в результате инцидента. Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, вероятно был подбит российскими ПВО в небе над Грозным, об это пишут Anadolu Ajansı и Reuters. На это также указывают извинения Владимира Путина перед Ильхамом Алиевым «за трагический инцидент, который произошел в воздушном пространстве России». После атаки пилоты запросили посадку в Махачкале, но им отказали. Тогда самолет перелетел Каспийское море и совершил жесткую экстренную посадку неподалеку от казахстанского Актау. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 человек выжили. #Азербайджан #Баку #похороны #жертвы #авиакатастрофа #погребение #прощание #AZAL #Актау #Грозный #Россия