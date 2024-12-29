В результате авиаудара израильских сил по больнице «Аль-Вафа» в центре Газы погибло не менее семи человек, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на местную службу гражданской обороны.

По словам официального представителя ведомства Махмуда Басаля, в результате атаки несколько человек также получили ранения.

По свидетельствам очевидцев, израильский истребитель нанес удар по зданию, где укрывались десятки мирных жителей, покинувших свои дома из-за боевых действий.

В общей сложности за день израильские войска убили 30 человек и ранили еще 99, сообщили в местном Минздраве.

«Многие люди по-прежнему находятся под завалами и на дорогах, а спасатели не могут добраться до них», - добавили в ведомстве.

Израильские атаки на Газу продолжаются с октября 2023 года, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую немедленного прекращения огня.

Международное сообщество все чаще квалифицирует действия Израиля как геноцид. В прошлом месяце Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Кроме того, против Израиля рассматривается дело о геноциде в Международном суде ООН.