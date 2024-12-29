Какая роль будет у «Белых касок» в освобожденной Сирии

«Белые каски» будут активным участником новой Сирии и сыграют важную роль в восстановлении страны, заявил TRT World Раед аль-Салех, директором Сирийской гражданской обороны, известной также как «Белые каски». Эта добровольная организация привлекла международное внимание своими поисково-спасательными операциями после бесчеловечных атак режима Асада. #Сирия #БелыеКаски #спасатели #гражданскаяоборонаСирии #сирийскаягражданскаяоборона