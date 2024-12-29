Польша готова увеличить экспорт электроэнергии в Украину, если премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибегнет к действиям, следуя своим угрозам прекратить поставки резервной электроэнергии. Варшава намерена нарастить внутреннее производство энергии, чтобы компенсировать возможные перебои в украинской энергосистеме, сообщил агентству Bloomberg высокопоставленный источник.

Заявление последовало на фоне обострения споров о транзите газа через Украину. Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии, если сочтет нужным, несмотря на острую потребность в ней Украины в условиях интенсивных ударов РФ по энергоинфраструктуре. Словакия по-прежнему закупает газ у «Газпрома», идя наперекор общей политике ЕС по сокращению зависимости от российских энергоносителей.

Действующее соглашение о транзите российского газа через Украину истекает 31 декабря. Президент Владимир Зеленский заявил, что не допустит использования украинской территории для транспортировки газа, приносящего доходы Кремлю, но готов рассмотреть поставки из других стран.

Евросоюз поставил цель отказаться от российских энергоносителей к 2027 году, но газ пока не включен в санкционные списки. Тем временем РФ усиливает атаки на украинскую энергосистему, уже уничтожив около половины генерирующих мощностей. Украина зависит от импорта, включая поставки из Словакии, которая также получает российскую нефть через трубопровод «Дружба».