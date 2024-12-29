Бывшая первая леди Сирии Асма Асад — уроженка Великобритании — потеряла возможность вернуться в Лондон после истечения срока действия ее британского паспорта, сообщает Sunday Times. В сентябре 2020 года документ стал недействительным, и, по данным источников газеты, британские власти не намерены предоставлять ей новый.

Семья Асада бежала в Россию после падения режима. Сообщается, что Асма находится в критическом состоянии из-за лейкемии, а ее отец, врач-кардиолог Фаваз Ахрас, оставил работу в Лондоне, чтобы ухаживать за дочерью в Москве.

Еще в 2012 году Асма Асад попала под санкции ЕС и Великобритании, включавшие запрет на въезд и заморозку активов. Источник в правительстве в Лондоне подчеркнул, что она больше не сможет въехать в Великобританию даже по состоянию здоровья.

В последние дни также появились слухи, что Асма хочет развестись со своим мужем-тираном. Неясно, блокировали ли министры попытки Асмы продлить свой британский паспорт, или же она сама допустила его утрату.

Дэвид Лэмми, министр иностранных дел, ранее заявил членам парламента, что Асме, бывшему инвестиционному банкиру из Сити-Банка, в Британии «не будут рады».

«Я хочу еще раз уточнить, что она находится под санкциями и ей не рады здесь, в Великобритании. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы никто из этой семьи не нашел места в Великобритании», — сказал он.

Роберт Дженрик, теневой министр юстиции, сказал The Telegraph: «Это будет оскорблением для миллионов жертв Асада, если его жена вернется к роскошной жизни в Великобритании. Правительство наложило на нее санкции не просто так — семья Асада несет ответственность за одни из самых страшных злодеяний современности».

Бывший сирийский президент Башар Асад, занимавший свой пост почти 25 лет, покинул страну после захвата Дамаска вооруженной оппозицией 8 декабря. Стремительное наступление антиасадовских сил привело к краху режима династии, находившейся у власти почти полвека.