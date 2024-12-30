ПОЛИТИКА
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Хорватия не определилась с выбором
Зоран Миланович, известный своей критикой НАТО и военной помощи Украине, лидирует на выборах президента Хорватии, но ему не хватило доли процента для победы в первом туре
Хорватия не определилась с выбором
Зоран Миланович / Фото: Reuters
30 декабря 2024 г.

В Хорватии в воскресенье состоялись президентские выборы, на которых ни один кандидат не смог набрать более 50% голосов, что делает необходимым проведение второго тура.

По данным избирательного органа, действующий президент Зоран Миланович набрал 49,09% голосов, максимально приблизившись к победе. Его ближайший соперник, кандидат от Хорватского демократического содружества Драган Приморац, получил 19,35% голосов. Явка составила 46,03%.

Миланович известен своей критикой военной помощи Украине и запретом на обучение украинских военных в Хорватии. Премьер-министр Андрей Пленкович называет президента «пророссийским политиком», обвиняя его в подрыве репутации Хорватии в НАТО и ЕС.

В ответ Миланович заявляет, что его цель — избежать вовлечения Хорватии в войну, где, по его словам, «США и НАТО воюют против России на территории Украины».

Президент Хорватии является главнокомандующим вооруженными силами и занимается вопросами внешней политики, однако ключевые полномочия находятся у правительства. Второй тур выборов станет определяющим для страны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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