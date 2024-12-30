Самолет Boeing 737-800 южнокорейской авиакомпании Jeju Air, выполнявший внутренний рейс из Кимпхо в Чеджу, 30 декабря был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за подозрений на неисправность шасси. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники.

Рейс вылетел из аэропорта Кимпхо в 6:37 утра по местному времени, но вскоре после взлета экипаж обнаружил проблему с шасси. Пилоты предупредили 161 пассажира и приняли решение о возврате. Самолет успешно приземлился в 7:25 утра.

На пресс-конференции представитель Jeju Air сообщил, что после дополнительной проверки шасси оказалось исправным, однако командир судна решил вернуться в аэропорт из соображений безопасности.

Инцидент произошел спустя сутки после авиакатастрофы в Муане, где разбился другой Boeing 737-800 той же авиакомпании. Предполагается, что причиной трагедии также стали проблемы с шасси. В результате катастрофы погибли 179 человек, выжили только двое.

Власти Южной Кореи после происшествия распорядились провести экстренные проверки безопасности всех авиакомпаний страны, чтобы предотвратить новые инциденты, сообщает Reuters.

Модель Boeing 737-800 — один из самых часто летающих лайнеров в мире, имеющий в целом высокие показатели безопасности.

Стоит отметить, что за последнюю неделю это вторая авиакатастрофа, которая унесла десятки человеческих жизней — после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний».

В Канаде в воскресенье самолет Air Canada загорелся в ходе посадки, а в Норвегии судно вышло за взлетно-посадочную полосу, покатившись в траву. В обоих случаях жертв и пострадавших удалось избежать.