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Израильский ультиматум жителям Газы
Израильская армия объявила о готовящейся атаке на северо-запад Газы и потребовала эвакуировать тысячи жителей из этого района
Израильский ультиматум жителям Газы
С начала атак Израиля на сектор Газа погибли 45 514 палестинцев / Фото: Reuters
30 декабря 2024 г.

Израильская армия потребовала, чтобы жители северо-западной части города Газа, включая районы D1 и D3, а также кварталы Ан-Наср, Аль-Авде и Аль-Мурабитин, покинули свои дома и направились в центр города.

Пресс-секретарь израильской армии Авичаи Адраи в своем заявлении на платформе X сообщил, что из этих районов были выпущены ракеты по Израилю. Он назвал это предупреждением перед атакой и приложил карту зоны, подлежащей эвакуации.

В этих районах проживают тысячи палестинцев, включая перемещенных лиц, разместившихся в палатках.

По данным израильской армии, с севера сектора Газа по Израилю было выпущено пять ракет, из которых три были перехвачены, а две упали в безлюдных местах.

Накануне в результате авиаудара израильских сил по больнице «Аль-Вафа» в центре Газы погибло не менее семи человек. По словам официального представителя ведомства Махмуда Басаля, в результате атаки несколько человек также получили ранения.

По свидетельствам очевидцев, израильский истребитель нанес удар по зданию, где укрывались десятки мирных жителей, покинувших свои дома из-за боевых действий. В общей сложности за день израильские войска убили 30 человек и ранили еще 99, сообщили в местном Минздраве.

С начала атак Израиля на сектор Газа 7 октября погибли 45 514 палестинцев, включая 17 492 ребенка и 11 979 женщин. Еще 108 189 человек получили ранения. Тела многих погибших остаются под завалами, гражданская инфраструктура, включая больницы и учебные заведения, продолжает уничтожаться. Эти объекты часто становятся временным убежищем для мирных жителей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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