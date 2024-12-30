Финская полиция заявила об обнаружении на дне Финского залива следа от волочения якоря, который, по их предположению, оставил российский танкер «Eagle S». Об этом сообщил телеканал Yle 29 декабря со ссылкой на заявление полиции.

След от якоря достигает десятков километров в длину, однако место, где якорь был опущен, пока не установлено.

Инспектор полиции Сами Пайла сообщил, что Центральная криминальная полиция связывает этот след с танкером «Eagle S», входящим в состав теневого флота России. По его словам, след заканчивается в точке, где судно подняло якорь, а затем продолжается на восток на десятки километров.

Из-за неблагоприятных погодных условий работы по исследованию морского дна временно приостановлены.

Финские власти подозревают, что 25 декабря танкер «Eagle S», ходящий под флагом Островов Кука, повредил электрокабель Estlink 2 и четыре кабеля связи в Финском заливе. Судно было задержано и находится под охраной вблизи Порвоо. Экипаж танкера, состоящий из граждан Грузии и Индии, допрашивают.

«Eagle S» связывают с теневым флотом России, который используется для обхода западных санкций при экспорте российской нефти. Согласно данным Lloydʼs List, ранее на борту танкера было установлено оборудование для слежки за военно-морскими силами и авиацией НАТО.