Объединенная следственная группа Южной Кореи, состоящая из Управления по расследованию коррупции (CIO), Национального управления расследований и следственного штаба Министерства обороны, направила в Западный окружной суд Сеула запрос на арест президента страны Юн Сок Ёля.

В заявлении следователей отмечается, что политика подозревают в «попытке мятежа» и «злоупотреблении властью». Следственная группа трижды вызывала президента на допрос, но он проигнорировал повестки. Его защита до сих пор не подала документы для назначения адвоката.

Адвокат президента Юн Гап Гын заявил, что CIO не имеет полномочий расследовать дело о мятеже и требовать ареста. Он подчеркнул, что команда президента намерена ответить на этот запрос законными методами.

Это первый случай в истории Южной Кореи, когда запрос на арест подан против действующего главы государства.

Юн Сок Ёль 3 декабря объявил военное положение, объяснив это необходимостью «защиты конституционного порядка» от «просеверокорейских сил». Указ предусматривал приостановку работы парламента. Президент заявил, что такие меры должны обеспечить безопасность и свободу граждан.

Военное положение продлилось около пяти часов. После голосования парламента, который единогласно выступил за его отмену, президент отменил указ. Военные вернулись в свои места дислокации.

Оппозиция назвала действия Юн Сок Ёля попыткой отвлечь внимание от предложений по импичменту и обвинений в коррупции. Власти утверждают, что указ соответствует статье 77 конституции, которая позволяет вводить военное положение в условиях кризиса, угрозы общественному порядку или чрезвычайной ситуации.

Решение о военном положении 3 декабря стало 13-м в истории Южной Кореи. Предыдущее было введено во время военного переворота 1979–1981 годов и длилось 440 дней.