Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш выступил с заявлением, призвав к тщательному и объективному расследованию крушения рейса 8243 авиакомпании Azerbaijan Airlines.

В заявлении Уолш подчеркнул, что инцидент требует беспристрастного подхода, особенно в свете заявлений властей России и Азербайджана о том, что лайнер Embraer-190 получил повреждения в воздушном пространстве над Грозным в момент военной операции.

«Гражданские самолеты никогда не должны быть преднамеренной или случайной целью военных операций. Возможность того, что рейс 8243 мог пострадать в результате таких действий, подчеркивает необходимость прозрачного и независимого расследования», — заявил Уолш.

IATA напомнила, что в соответствии с Чикагской конвенцией предварительный отчет о причинах катастрофы должен быть опубликован в течение 30 дней.

«Если будет установлено, что ответственность за трагедию лежит на военных, виновные обязаны понести наказание», — добавил Уолш.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден российской системой ПВО.

«Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести», — заявил Алиев.

Президент добавил, что распорядился временно приостановить рейсы AZAL в Россию. Это решение будет действовать до дальнейших указаний, а полеты в Грозный, скорее всего, не возобновятся.

28 декабря российский президент Владимир Путин извинился перед Алиевым за произошедшее. А 29 декабря после телеобращения азербайджанского лидера — по данным пресс-службы Кремля — лидер РФ вновь позвонил в Баку для обсуждения вопросов, связанных с последствиями авиакатастрофы.

По словам Алиева, Азербайджан открыто изложил российской стороне свои требования. Он отметил, что 27 декабря эти требования официально были доведены до российской стороны.

«В чем они заключались? Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, и Азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации. Это наши условия», — сказал президент.