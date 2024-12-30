Россия перенесла запуск одного из своих крупнейших научных проектов — «Сибирского кольцевого источника фотонов» (СКИФ). Станцию, изначально планировавшуюся к вводу в эксплуатацию в 2023 году, теперь обещают завершить только к концу 2025 года.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что перенос вызван «санкционным давлением». После ухода зарубежных партнеров российским ученым пришлось разрабатывать некоторые системы с нуля, не имея доступа к необходимому иностранному оборудованию.

СКИФ задумывался как первый в мире источник синхротронного излучения с энергией 3 гигаэлектронвольт. Он должен был стать частью национального проекта «Наука и университеты», запущенного в 2018 году, с целью совершения технологического прорыва. На его станциях планировалось изучать структуры биополимеров, механизмы наследственности, живые организмы и разрабатывать новые материалы.

Издание The Moscow Times отмечает, что перенос сроков происходит уже второй раз. Летом 2022 года на проект выделили более 47 млрд рублей, однако реализация столкнулась с трудностями.

ЕС 16 декабря принял 15-й пакет санкций против России. Новые меры направлены на устранение обхода действующих санкций, ослабление российского военно-промышленного комплекса и ограничение деятельности так называемого «теневого флота».

В санкционный список включили 54 физических и 30 юридических лиц. Среди них — подразделения, ответственные за удары по детской больнице «Охматдет» в Киеве, руководители энергетических компаний России, а также два высокопоставленных чиновника из КНДР.

Под ограничения попали 52 танкера из третьих стран, перевозившие российскую нефть, а также судоходные компании, связанные с теневым флотом. ЕС впервые ввел санкции против китайских компаний, а также предприятий из Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ, обвиняя их в поставках товаров двойного назначения для России.