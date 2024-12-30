Украинская делегация, возглавляемая министром иностранных дел Андреем Сибигой, в понедельник прибыла в Сирию для встречи с фактическим лидером страны Ахмедом аш-Шара.

Согласно сообщениям сирийского телевидения и Al Arabiya, в состав украинской делегации высокого уровня вошли министр сельского хозяйства и специальный представитель президента Украины.

Встреча состоялась в Дамаске. О содержании переговоров и их целях пока не сообщается.

Ранее Украина передала Сирии 500 тонн пшеничной муки. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Как и обещали, мы поддерживаем сирийский народ в трудную минуту. 500 тонн украинской пшеничной муки уже направляются в Сирию в рамках нашей гуманитарной программы «Зерно из Украины» в сотрудничестве с ВПП», — написал Зеленский в соцсети Х.

Президент отметил, что помощь предназначена для 33 250 семей, или 167 000 человек, и будет распределена в ближайшие недели. Каждая упаковка весом 15 кг способна обеспечить семью из пяти человек едой на месяц.

«Мы желаем Сирии и ее народу безопасности, стабильности и восстановления», — подчеркнул Зеленский.

Программа «Зерно Украины» была запущена в 2022 году и направлена на оказание продовольственной помощи странам, испытывающим нехватку ресурсов. Несмотря на войну и угрозы Москвы обстреливать суда, использующие черноморские маршруты, Украина продолжает экспортировать сельскохозяйственную продукцию.

Ранее российские и сирийские источники сообщили СМИ о приостановке поставок российской пшеницы в Сирию из-за неопределенности относительно нового правительства и задержек с оплатой. Во времена Асада Сирия импортировала продовольствие из России, но дальнейшие отношения Москвы и Дамаска под новым руководством остаются неясными.

Хотя Украина традиционно экспортирует пшеницу и кукурузу на Ближний Восток, Сирия не входила в список ее крупных покупателей. В прошлом году в Сирию было экспортировано всего около 6 тыс. тонн украинской кукурузы из общего объема экспорта в 29,4 млн тонн.